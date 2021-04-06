Михаил Мишустин потребовал не допустить третью волну коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ стабильна несколько недель подряд, хотя в Европе и Азии уже объявили о третьей волне.

Мишустин отметил, что ряд экспертов предупреждает о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в стране, поэтому важно не допустить третьей волны коронавируса в РФ.

Он добавил, что об отступлении вируса говорить нельзя, так как показатели заболеваемости остаются на прежнем уровне.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 328 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 597 868 человек.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день стабильная, однако данное положение нельзя назвать благополучным. Специалист не исключил третью волну пандемии в стране.