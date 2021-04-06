Кремль: Путин считает приоритетом безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе

Президент России Владимир Путин считает абсолютным приоритетом безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, в минувшую субботу, 3 апреля, украинские военные силы применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, сбросив на поселок, который расположен на окраине Донецка. В результате удара беспилотника погиб маленький ребенок и пострадала женщина.

После этого инцидента Песков заявил, что Кремле считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в Москве называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации в регионе.