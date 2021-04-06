Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Запуск канатной дороги в Китай планируется в 2023 году»

Стройплощадка подвесной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Трансграничная канатно-подвесная дорога через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ будет готова в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. 6 апреля генеральный подрядчик – строительная компания CRCC забила первую сваю и начала работы по устройству фундамента станции терминала канатной дороги.

По проекту строителям предстоит установить 152 сваи, диаметр каждой – 880 мм. Сваи будут устанавливать буронабивным методом на глубине 880 сантиметров. Проект дороги уникален и включает в себя много индивидуальных решений. Подвесная трасса станет частью «Золотой мили» - искусственной насыпной территории на берегу Амура в центре Благовещенска, которая в будущем станет прогулочной, культурной и бизнес-зоной. Чтобы свести до минимума воздействие на окружающую среду, разработчики проекта используют самые современные технологии бурения и строительства. Например, для сооружения свай и опор канатной дороги подрядчику пришлось заказывать нестандартное оборудование.

- Канатная дорога – для нас один из приоритетных проектов. Запустить ее в эксплуатацию планируется в 2023 году, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. В первый год ожидается поток порядка 1 миллиона человек. Канатная дорога станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма. А для экономики столицы Амурской области запуск уникального международного проекта даст мультипликативный эффект.

Подвесная трасса через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ станет первой в мире трансграничной канатной дорогой. Соглашение о ее строительстве Россия и Китай подписали в 2015 году. Проект разработало нидерландское бюро UNStudio. Строительство ведет компания CRCC, в ее активе такие крупные объекты, как первая в мире высокоскоростная железная дорога Харбин-Далянь, мост Гонконг – Чжухай – Макао, станции Московского метрополитена.

С российской стороны отправиться в путешествие по канатной дороге можно будет из четырёхуровневого пассажирского терминала. В нем разместятся пограничный пункт досмотра, магазины беспошлинной торговли «duty free», рестораны, развлекательные объекты. Подвесная трасса будет работать как фуникулер: по канатной дороге длиной 976 метров будут ходить гондолы, каждая из них сможет доставить 110 пассажиров. Доехать до Хэйхэ можно будет всего за 2,5 минуты. Планируется, что интервал между рейсами будет не больше 12-15 минут.