Песков: вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в Североатлантический альянс для урегулирования проблемы Донбасса.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», - заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что, когда речь идет о вступлении в НАТО, «никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей». По его словам, если спросить мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, то можно понять, что членство Украины в НАТО для них является «глубоко неприемлемой перспективой».

Ранее во вторник, 6 апреля, украинский лидер в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе, что поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.