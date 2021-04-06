Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика6 апреля 2021 13:40

В Кремле не видят намерений Украины отойти от "воинствующей тематики"

Украинская сторона прикрывается "эфемерной угрозой", отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий
Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не видит намерений Украины отойти от "воинствующей тематики"

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не видит намерений Украины отойти от "воинствующей тематики"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль пока не видит намерений властей Украины отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль свои ВС рядом с линией разграничения с Донбассом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения (в Донбассе) и которые чаще всего являются причиной провокаций, — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в Москве называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации в регионе.