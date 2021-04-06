В Кремле не видят намерений Украины отойти от "воинствующей тематики"

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не видит намерений Украины отойти от "воинствующей тематики" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль пока не видит намерений властей Украины отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль свои ВС рядом с линией разграничения с Донбассом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения (в Донбассе) и которые чаще всего являются причиной провокаций, — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в Москве называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации в регионе.