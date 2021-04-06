Попова: в ряде регионов РФ сняли ограничения из-за коронавируса преждевременно

В Роспотребнадзоре заявили, что в ряде регионов России преждевременно сняли ковидные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

Ряд регионов России сняли ограничения из-за коронавирусной инфекции преждевременно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что в шести регионах страны заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, а также республики Карелия и Калмыкия.

- Регионы постепенно снимают ограничения, они начали это делать еще с февраля. В целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно, — отметила Попова.

Она добавила, что в 18 субъектах РФ сняли ограничения для пожилых людей, и именно там наблюдается рост заболеваемости среди этой возрастной группы.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 8 328 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на вторник, 6 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 597 868 человек.