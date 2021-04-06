Мишустин поручил к 9 апреля 2021 разработать новые меры борьбы с коронавирусом

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавирусной инфекции, чтоб не допустить их распространение в России, а также попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить и к пятнице, 9 апреля, предложения дополнительных мер по защите россиян от коронавируса

«Татьяна Алексеевна, я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», - заявил глава правительства в ходе заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, Мишустин также потребовал не допустить третью волну коронавирусной инфекции в России, отметив, что ситуация с COVID-19 в стране стабильна несколько недель подряд. Премьер-министр указал на то, что ряд специалистов предупреждает о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране, поэтому важно не допустить роста заболеваемости.