Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей планеты 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты в 2021 году. Четвертый год подряд лидером рейтинга стал основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло за год на 64 миллиарда долларов и составляет 177 миллиарда долларов.

Второе место занял американский инженер и предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 151 миллиард долларов. Сообщается, что за год его капитал вырос вшестеро. Как отмечает журнал, основной причиной этого стал рост котировок акций Tesla в восемь раз.

Тройку лидеров замкнул президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. За последний год его состояние выросло в два раза.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

— Джефф Безос;

— Илон Маск;

— Бернар Арно;

— Билл Гейтс;

— Марк Цукерберг.

Ранее Forbes сообщил, что основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов стал богатейшим бизнесменом России. Его состояние впервые достигло 30 миллиардов долларов.