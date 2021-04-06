Делегацию Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета в ходе визита в Катар

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Делегацию украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета в ходе визита в Катар.

Как передает издание «Страна.ua», на приеме у катарского руководства глава офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым они демонстрировали подошвы туфель. В арабских странах это считается грубым оскорблением.

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу … Нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», - сообщил дипломат Андрей Романюк.

Дипломат отметил, что девушка в составе делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. «Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку», - заявил он, отметив, что главным правилом является избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена.

После критики в социальных сетях удалили одну из фотографий встречи с сайта президентского офиса.