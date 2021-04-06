Президент Казахстана привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

- Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет, — написал Уали у себя в Facebook.

В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". В своем обращении он по-русски отблагодарил Россию за препарат.

Также в январе текущего года президент Аргентины Альберто Фернандес привился вакциной "Спутник V". Глава государства призвал аргентинцев вакцинироваться. Он отметил, что "Спутник V" стал первой прививкой от коронавируса, поступившей в Аргентину.