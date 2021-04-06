Реабилитолог рассказал, что нельзя делать между двумя прививками от коронавируса

Реабилитолог дал советы тем, кто проходит вакцинацию Фото: REUTERS

Большинство россиян проходят вакцинацию от коронавируса двухкомпонентными препаратами, и после первого укола почти месяц ждут следующую прививку. В это время организм считается особенно уязвимым. Врач-реабилитолог Леонид Дьяков рассказал, как лучше себя вести в период между прививками.

В первую очередь специалист напомнил, что место укола не следует мочить три дня, чтобы не занести инфекцию. Кроме того, в первые дни после прививки следует отказаться от существенных физических нагрузок.

«В день вакцинации не стоит проводить тренировки. Через три дня, если нет температуры, можно возвращаться к привычным занятиям: гулять, плавать», - цитирует медика «Российская газета».

В отношении питания никаких особенных ограничений нет, добавляет реабилитолог. При этом он отмечает, что в первые три дня после укола все же будет лучше воздержаться от алкоголя.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые могут подавлять действие вакцины от коронавируса. По словам экспертов, мешать выработке антител способны шоколад, клубника, цитрусовые и спиртные напитки, передает телеканал «360».

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти вакцинацию до майских праздников, чтобы чувствовать себя в безопасности во время отпускного сезона, передает Пятый канал.