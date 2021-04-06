Два судна затруднили движение по Суэцкому каналу

Движение Суэцкого канала было затруднено из-за двух суден Фото: REUTERS

Движение по Суэцкому каналу было затруднено из-за проблем с двумя суднами. Об этом сообщил портал Marine Traffic.

Сначала о технических неполадках сообщил танкер с сырой нефтью Rumford. Через некоторое время итальянское судно продолжило движение, но инцидент все равно вызвал небольшой затор.

После этого еще один танкер Minerva Nike под флагом Греции сел на мель, из-за чего приостановилось движение. На момент написания новости судно уже сняли с мели, и оно продолжило движение.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха в операции помогли работы по углублению дна.