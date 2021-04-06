Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - это единственный мирный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Он обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", — цитирует Зеленского офис президента.

Зеленский и Столтенберг обсудили возможные решения урегулирования конфликта, а также отметили нарушение тишины в Донбассе в последнее время. Зеленский проинформировал Столтенберга о якобы формировании российских войск вдоль границы в Украиной и готовности к наступлению.

Президент Украины призвал членов НАТО усилить свое военное присутствие в Черном море, что по мнению Зеленского должно сдержать РФ, которая якобы усиливает милитаризацию региона.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор в случае проявления военных действий со стороны России. Напомним, украинские власти и члены НАТО на прошлой неделе всерьез обеспокоились передвижениями российских военных вдоль границы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всего лишь укрепляет свои границы.