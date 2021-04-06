Депутат Морозов назвал беспочвенными заявления Госдепа по ситуации на границе с Украиной

В ГД назвали беспочвенными претензиями заявления Госдепа по ситуации на границе с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что действия России на границе с Украиной якобы приводят к эскалации ситуации в Донбассе. По словам депутата, такие слова американского политика являются абсолютно беспочвенными, поскольку Россия имеет полное права на любые передвижения военной техники на своей территории.

«Подобные заявления стоит рассматривать как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации... Но маневры военной техники мы можем на своей территории проводить в соответствии с собственными усмотрениями», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее Прайс заявил, что Вашингтон просит Москву объяснить свои действия по передвижению военной технике на границе с Украиной. Более того американский представитель назвал российские действия провокацией и отметил, что они могут привести к эскалации украинского вопроса, передает телеканал «360».

Также Прайс дал понять, что американская сторона поддерживает Киев.