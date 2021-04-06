В Роспотребнадзоре оценили динамику снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Роспотребнадзор оценил темпы снижения заболеваемости коронавирусом в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева сообщила, что заболеваемость в столице России снижается очень медленно, ситуация остается напряженной. Об этом она заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

- На сегодняшний день с середины февраля мы фиксируем значительное снижение темпов снижения заболеваемости, то есть фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-2-3% в неделю, то есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия, — сообщила Кобзева.

Напомним, за минувшие сутки выявили 8 328 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Наибольшее число зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1747. Второе место по количеству инфицированных за Санкт-Петербургом с показателем 702 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область с 533 заболевшими.