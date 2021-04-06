Лукашенко: Минск не собирается ни с кем воевать

Президент призвал МИД Белоруссии не быть пассивными наблюдателями в отношениях с соседями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Александр Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике призвал МИД Белоруссии не быть пассивным наблюдателем в отношениях с соседями.

"Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно (речь о дипломатическом конфликте с Польшей - ред.). Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями", - приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента. Лукашенко отметил, что у Минска нет цели ни с кем воевать.

"Но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат, и очень сильно", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что ждет от чиновников "конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей".

Напомним, что в феврале этого года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций прошло мероприятие по случаю "дня проклятых солдат". Генпрокуратура Республики возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. При этом в мероприятии принял участие польский консул в Бресте. Ему было предложено покинуть страну. В ответ на это Польша решила выслать дипломата посольства Белоруссии в Варшаве.