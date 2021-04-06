Роскомнадзор направил в Facebook запрос об утечке данных россиян

Роскомнадзор направил в Facebook запрос об утечке личных данных 10 миллионов россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор направил в соцсеть Facebook запрос о предоставлении информации об утечке данных российских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее издание Business Insider сообщило об утечке личных данных 533 миллионов пользователей Facebook, среди которых оказалось 10 миллионов россиян. В социальной сети уточнили, что инцидент произошел еще в 2019 году и проблема уже решена.

- Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек, — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети Twitter до 15 мая текущего года. В ведомстве приняли решение не переходить к следующей мере, полной блокировке работы соцсети на территории России, поскольку соцсеть ранее приняла решение об удалении части запрещенной информации.