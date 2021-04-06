Мосгорсуд оставил в СИЗО Бориса Шпигеля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля.

"Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья по делу Шпигеля, который обвиняется в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает РИА Новости.

Аналогичное решение было принято в отношении Белозерцева и жены бизнесмена Евгении Шпигель.

На заседании, выступая по видеосвязи из "Матросской тишины", Шпигель заявил, что "готов сотрудничать" со следствием, если ему изменят меру пресечения.

Однако руководитель следственной группы просил оставить Шпигеля в СИЗО, так как бизнесмен использовал свое положение и личное знакомство с руководителями Пензенской области, чем посягнул на общественный порядок. Прокуратура поддержала его просьбу.

Напомним, согласно данным дела, осенью прошлого года Шпигель, его супруга и директор компании "Фармация" Антон Колосков передали Белозерцеву взятку более 31 миллиона рублей. Взамен он должен был предоставить "Биотэку" конкурентное преимущество при заключении госконтрактов по передаче и хранению лекарств и других медицинских изделий, закупка которых шла на средства из госбюджета.