Отчет правительства РФ о работе за 2020 год перенесли на 12 мая

Правительство РФ отчитается о своей работе 12 мая 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства РФ о работе за прошедший год с апреля на 12 мая 2021 года.

- Рассмотреть вопрос об отчете Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2020 год на заседании Государственной Думы 12 мая 2021 года, — гласит текст документа.

Кроме того, постановление отменяет пленарное заседание палаты 21 апреля. В этот день президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что место оглашения послания уточнят позже, на данный момент прорабатываются разные варианты. По его словам, в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей средств массовой информации для присутствия на этом мероприятии, одновременно с этим будет сказано и о месте его проведения.