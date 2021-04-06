Роспотребнадзор: В РФ не зафиксировано случаев передачи ковида от животных человеку

Эксперт посоветовала внимательнее относиться к своим питомцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в РФ не выявлено случаев передачи коронавируса от животных человеку.

"В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных человеку (без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае). В мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей", - сказала эксперт ТАСС.

Он отметила, что животные могут заражаться инфекцией, и их хозяева должны бережно относиться к своим питомцам. Пшеничная подчеркнула, что в целях безопасности, при первых признаках респираторного заболевания у животных, нужно избегать с ними близкого контакта.

Напомним, что ранее в ЕС было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом домашних животных. Так, эксперты в Италии провели исследование, показавшее, что кошки и собаки имеют антитела к новой инфекции. В Дании правительство приняло решение об уничтожении тысячи норок, среди которых была выявлена болезнь.