На Мосбирже курс доллара достиг 77 рублей

Курс доллара на Мосбирже достиг 77 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара достиг 77,035 рубля. Об этом гласят данные площадки на 15:44 по московскому времени.

Последний раз курс доллара стоил выше 77 рублей 16 ноября 2020 года.

К 15:59 по московскому времени доллар торговался уже по 77,0725 рубля, подорожав на 0,89%.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent росла на 1,69% - до 63,19 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 1,91% и достигла 59,77 доллара за баррель.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев спрогнозировал курс рубля на ближайшую неделю. Он отметил, что российский валютный рынок продолжает находиться в напряженном состоянии. И хотя иностранные инвесторы, а также представители крупнейших российских банков продолжают спокойно вкладываться в новые выпуски облигаций федерального значения, многие представители российского бизнеса, а также простые граждане продолжают опасаться жестких санкций США против России.