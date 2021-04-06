Госуслуги стали выдавать выписку о назначенных мерах соцподдержки

Россияне смогут получить выписку о назначенных мерах соцподдержки через госуслуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граждане России могут получить выписку о назначенных мерах соцподдержки через портал госуслуг. Это могут быть пенсии, пособия, соцвыплаты и прочее.

- Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 миллиона граждан, — сообщил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев.

Замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр заявил, что теперь россияне смогут просто и удобно получить необходимую информацию о назначенных мерах поддержки.

Ранее в России стартовал эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал Госуслуг. Теперь зарегистрированные на госуслугах пользователи социальных сетей, магазинов в интернете и иных площадок смогут совершать сделки в сети без дополнительной регистрации.