В Госдуме призвали запретить клип DJ Smash и Моргенштерна, снятый в храме. Фото: скриншот видео.

В Госдуме предложили запретить клип DJ Smash и Моргенштерна, который стал ремейком песни "Новая волна".

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства. Гаврилов подробно описал свое отношение к творчеству музыкантов. Он недоумевает, зачем нужно было снимать клип в храме. Гаврилов подчеркнул, что несмотря на заверения музыкантов о том, что они не хотят оскорблять чувств верующих, "все же им это удалось". Тексты обращений парламентария имеются в распоряжении ТАСС.

"Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства. Важно проявить общехристианскую солидарность. Необходимо исключить размещение этого видео на публичных ресурсах в России. Направил запросы в соответствующие ведомства", - недоумевает Гаврилов.

Ранее DJ Smash и Моргенштерна совместно выпустили клип, в котором представили судный день перед апокалипсисом. Позднее Моргенштерн отметил, что он рос под песню "Новая волна" и сейчас считает, что в нее получилось вдохнуть вторую жизнь.