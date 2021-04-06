Три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

При стрельбе в штате Мэриленд погибли три человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате стрельбы в городе Фредерик в американском штате Мэриленд скончались три человека. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел утро 6 апреля на окраине города, где расположены компании по поставке камня и транспортным перевозкам.

- Две жертвы и подозреваемый убиты, — гласит сообщение полиции в Twitter.

Подробной информации об инциденте нет. Правоохранительные органы призвали горожан воздержаться от посещения данного района.

В начале апреля автомобиль протаранил ограждение и защитный забор перед Капитолием в городе Вашингтон, где располагаются здания американского парламента. В результате атаки пострадали трое, в том числе двое полицейских, охранявших Капитолий.Как сообщает полиция Вашингтона, обоих охранников и сидевшего за рулем мужчину доставили в больницу. Последний прибыл в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти ему жизнь.