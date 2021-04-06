В Совфеде призвали Зеленского отказаться от мечты о вступлении Украины в НАТО

В Совете Федерации призвали Владимира Зеленского отказаться от мечты о вступлении Украины в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский заблуждается, если считает, что альянс вступится за Незалежную в случае конфликта с Россией.

- В НАТО принимают при условии, что в стране нет никаких внутренних конфликтов либо конфликтов с соседними странами. У него [у Зеленского] и внутри конфликт, на юго-востоке, и с соседними странами - с Белоруссией поругался, с нами, угрожает нам. Пусть он забудет об этой мечте, в НАТО он никогда не попадет, — приводит слова Джабарова ТАСС.

Он назвал заблуждением мнение Зеленского о том, что НАТО вступится за Украину в случае конфликта с Россией.

- Пусть позвонит и посоветуется с Саакашвили. Он ему расскажет, как это бывает, — подытожил Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - это единственный мирный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили возможные решения урегулирования конфликта, а также отметили нарушение тишины в Донбассе в последнее время.