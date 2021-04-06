Члена ОНК Москвы Марину Литвинович досрочно лишили полномочий

Общественная палата РФ удовлетворила представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Общественная палата РФ удовлетворила представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович.

"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - сообщили ТАСС в Общественной палате.

Ранее сама Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за ее исключении из комиссии. Она отметила, что решение было принято из-за ее интервью, которое она ранее дала телеканалу "Дождь". Литвинович разгласила данные по делу, которое велось в отношении юриста Любови Соболь.

Ранее в ОНК Москвы заявили, что Литвинович неоднократно распространяла недостоверную информацию и грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. Сама же Марина Литвинович с этим мнением не согласна.