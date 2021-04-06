США потерпели неудачу в ходе испытаний новейшего гиперзвукового оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США потерпели неудачу в ходе проведения испытаний новейшего гиперзвукового оружия, о котором было заявлено в августе прошлого года.

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", - сказано в заявлении американских ВВС.

Ранее исследовательская служба конгресса Соединенных Штатов сообщила, что профильные институты ВС США ведут большую работу в области создания гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар, который представляет собой планирующий блок и баллистическую ракету, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния", гиперзвуковое оружие дальнего действия - планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров, а также оружие быстрого реагирования воздушного базирования, развивающее скорость до 20 махов и дальностью полета около 925 километров.

Напомним, в октябре 2020 года генерал ВВС США оценил российское гиперзвуковое оружие, отметив, что оно представляет собой угрозу для США. По его словам, российские разработки с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны США.