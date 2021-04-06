Forbes: Мордашев возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России

Мордашев возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Среди российских бизнесменов самое большое состояние оказалось у владельца "Северстали" Алексея Мордашова. По данным издания, Мордашов и его семья имеет $29,1 млрд.

В топ лидеров среди богатейших людей России вошли глава "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $27 млрд и председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в $26,2 млрд.

В десятке самых состоятельных людей России оказались также предприниматель Геннадий Тимченко, состояние которого оценивается в $22 млрд, глава USM Holdings Алишер Усманов - $18,4 млрд, и основатель мессенджера-Telegram Павел Дуров ($17,2 млрд), который резко перескочил с 180-й позиции на 112 строчку рейтинга среди самых богатых людей планеты. Всего в рейтинге журнала заявлено 123 российских миллиардера.