Сергей Кириенко: Необходимо разработать международные правила работы интернет-компаний

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мировому сообществу необходимо установить международные правила для работы компаний в Интернете, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Крупные интернет-платформы должны играть по определенным законам и соблюдать права и свободы граждан, в том числе право на защиту персональных данных. Об этом Сергей Кириенко заявил, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом "Youth RIGF".

- Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила, - отметил Сергей Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ привел в пример разработанную ООН дорожную карту по цифровому сотрудничеству. Она содержит пункты, которые страны должны реализовать, чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ.

- С одной стороны, они делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные мировые интернет-платформы должны подчиняться определенным правилам, они должны обеспечивать защиту персональных данных, они должны соблюдать правила использования этих данных, - подчеркнул Кириенко.

По его словам, Россия будет добиваться соблюдения международными компаниями российских законов.

- Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора, - напомнил первый замруководителя администрации президента РФ.

Кириенко назвал ограничительные меры Роскомнадзора по отношению к Твиттеру достаточно корректными, учитывая, что речь шла о распространении детской порнографии, наркотиков и пропаганде самоубийств. Роскомнадзор не стал блокировать ресурс, а только замедлил его работу. После этого впервые за несколько лет социальная сеть начала удалять запрещенный контент.

- Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили, - отметил Кириенко.