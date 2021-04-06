ВОЗ не нашла доказательств связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар во вторник на брифинге заявил, что специалисты организации не нашли связи между случаями тромбоза у привившихся вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

"К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов. И на данный момент связь между вакцинацией и тромбозом не выявлена", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что ВОЗ активно работает с Европейским агентством лекарственных средств и ожидает результаты встречи профильного комитета. Он также отметил, что преимущества вакцины перевешивают риски.

"Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать", - подчеркнул Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Напомним, что ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за выявленных случаев тромбоза у молодых пациентов и зафиксированных летальных исходов среди привившихся старше 50 лет. При этом сама компания заявила, что опасности при применении препарата нет. Еврокомиссия также рекомендовала отказавшимся от прививки AstraZeneca странам возобновить вакцинацию.