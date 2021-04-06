Пентагон отказался комментировать заявления Зеленского о членстве Украины в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Пентагона на брифинге во вторник отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственным способом мирного урегулирования ситуации в Донбассе будет вступление страны в НАТО, пишет агентство Reuters.

Напомним, что такое мнение выразил ранее украинский лидер в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский также проинформировал собеседника о том, что российские войска якобы сосредотачиваются вдоль границы с Украиной и готовы "к наступлению". При этом президент призвал альянс усилить свое военное присутствие в акватории Черного моря, чтобы сдержать российскую милитаризацию региона.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова дать отпор в случае наступления российской армии. Такие заявления президент сделал на фоне Учений ВС РФ в Южном военном округе. При этом представитель Кремля отметил, что передвижения российских военных внутри страны никого не касаются, речь идет исключительно о безопасности границ РФ.