В Госавтоинспекции озвучили число аварий за 2020 год

В российской Госавтоинспекции озвучили данные официальной статистики аварийности за 2020 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской Госавтоинспекции озвучили данные официальной статистики аварийности за 2020 год. Оказалось, что в сравнении с 2019 годом, сохранилась тенденция на снижение основных ее показателей.

Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции.

Всего на российских дорогах было зафиксировано 145 тысяч ДТП. 183 тысячи человек получили ранения, а 16 тысяч человек – погибли.

Если сравнивать данные с показателями 2019 года, то сокращение по общему количеству ДТП составило 12-13%, по числу погибших – 5%.

- На протяжении последних лет, отмечаются позитивные тенденции по снижению аварийности. Не стал исключением и прошедший год, по итогам которого было сохранено более 800 человеческих жизней, но есть еще много моментов, которые нужно решать, - отметил генерал-майор полиции.

Предметное рассмотрение статистики показывает, что среди погибших 12 тысяч мужчин и 3,8 тысяч женщин.

В числе погибших преобладают водители – более 7 тысяч человек, и пассажиры – более 4 тысяч человек.

В темное время суток погибли 8,5 тысяч человек, а в светлое – 7,7 тысяч человек.

- Аварийность с участием пешеходов — это отдельная проблема, поскольку нам часто приходится констатировать тот факт, что пешеходы уделяют недостаточное внимание своей безопасности. Не все пешеходы используют световозвращающие элементы на одежде, в большинстве случаев люди предпочитают темные вещи, которые сложно приметить в темное время суток, - отметил Олег Понарьин.