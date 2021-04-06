Мясников: Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения

Мясников заявил, что аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут оказаться опасными для здоровья и вызывать кровоизлияние.

"В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота. <…> Вот у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Особенно опасно, по словам врача, принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке больного уже есть опасная для человека бактерия Helicobacter pylori. Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения.

"Мы сегодня пересмотрели вопросы профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты, и даем только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем", — заключил Мясников. Врач посоветовал вместе с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов пить таблетки, защищающие желудок.

Ранее Мясников назвал лекарства, которыми опасно снимать головную боль. В их числе оказался парацетамол.