Болсонару и Путин обсудили поставку в Бразилию вакцины "Спутник V" и ее производство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Бразилии и России провели во вторник телефонный разговор и обсудили возможное сотрудничество в поставках вакцины "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба бразильского президента.

"Обсуждались вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, [в области] науки и технологии", - говорится в сообщении.

Также в разговоре с российским президентом, Болсонару подчеркнул необходимость увеличения числа бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции [в Россию].

Напомним, что российские ученые центра имени Гамалеи в августе прошлого года зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. В данный момент "Спутник V" зарегистрирован по ускоренной программе более чем в 55 странах мира.