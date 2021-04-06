Возле турецкой базы в Сирии прогремели взрывы, 10 военных погибли

Возле военной базы Турции в Сирии прогремели взрывы, 10 человек погибли. Фото: Александр КОЦ

В Сирии возле Турецкой военной базы в городе Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке прогремели два мощных взрыва. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям телеканала, в результате взрывов "погибли и пострадали в общей сложности более 10 турецких военных". Однако при этом точное число погибших не сообщается. В Турции данную информацию пока никак не комментируют.

Напомним, что турецкие военные провели в северных районах Сирии начиная с 2017 года три операции под названиями "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

К северу от Алеппо, между городами Аазаз и Джерабрус, была создана буферная зона безопасности, оккупирован город Африн. К востоку от реки Евфрат турецкими военными и союзными им вооруженными формированиями взяты под контроль пограничные районы Сирии.