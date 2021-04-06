Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцин Pfizer

Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцин Prizer. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заключил контракт на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. Он отметил, что для его страны это важный день.

"Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Переговорным процессом по поставкам вакцины в страну по поручению президента Зеленского занимался руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель офиса Зеленского, отметив, что сотрудничество с американской компанией Pfizer будет продолжаться и расширяться.

Напомним, что вакцинация на Украине началась 24 декабря. Прививку стали производить вакциной Oxford/AstraZeneca.