Zoom проверяет сообщения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям

В компании Zoom Video Communications проверяют сообщения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям Фото: REUTERS

В американской компании Zoom Video Communications проверяют появившиеся в прессе сообщения о приостановке продаж сервиса онлайн-конференций российским госучреждениям.

Представитель пресс-службы компании сказал, что эти сведения, скорее всего, «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе». Он добавил, что головной офис Zoom Video Communications в США «уточняет эту информацию», а озвучить какие-либо выводы сможет только после проверки, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам сообщила, что компания запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что уже в следующем году в России появится свой аналог Zoom.