Власти ОАЭ депортируют всех задержанных за съемку голышом в Дубае

Среди 12 девушек, задержанных в Дубае за эротическую фотосессию на балконе небоскреба, нет гражданок России Фото: СОЦСЕТИ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) депортируют из страны всех задержанных за съемку обнаженных девушек в Дубае – как участниц фотосессии, так и подозреваемого в её организации россиянина.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства одноименного эмирата. Уточняется, что «все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов». Сейчас они находятся под стражей до завершения расследования. Прокуратура Дубая постановила депортировать «всех обвиняемых и подсудимых» по этому делу «за их действия и поведение, противоречащие закону» ОАЭ, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Дубае за эротическую фотосессию на балконе одного из небоскребов в престижном районе Dubai Marina задержаны 12 девушек из бывших республик СССР. Гражданок России среди них нет, а вот в организации съемок подозревается россиянин.