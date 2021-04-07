В ЛНР сообщили о подрыве двух подростков: один погиб, второй ранен

В Донбассе продолжаются боевые действия Фото: REUTERS

Во вторник, 6 апреля, на территории Луганской народной республики (ЛНР) два подростка подорвались на мине, в результате один из них, 2004 года рождения, скончался, второй получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. Об этом Луганскому информационному центру сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По предварительным данным, на западной окраине города Славяносербск сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, которое было установлено во время активных боевых действий. Кроме того, по словам представителя Народной милиции ЛНР, во вторник украинские вооруженные силы (ВСУ) дважды обстреливали территорию республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мирный житель Донбасса получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, которое украинские силовики сбросили с беспилотника около села Николаевка. А за день до этого при обстреле западных окраин Донецка погиб ребенок.

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