В Москве юные хоккеисты дали отпор педофилу

Сотрудники полиции начали поиски педофила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники правоохранительных органов Москвы разыскивают в столичном районе Южное Бутово педофила, от которого удалось спастись подросткам из Подмосковья.

По словам ребят, которые серьезно занимаются хоккеем и почти каждый день ездят в спорткомплекс на тренировки, на остановке к ним подошел незнакомый мужчина и попросил помочь донести тяжелые пакеты, пообещав отблагодарить. Школьники согласились.

Незнакомец завел их в заброшенное здание и стал недвусмысленно приставать, угрожая ножом. Однако юные хоккеисты оказались не робкого десятка и дали извращенцу отпор, сообщает сайт mk.ru.

После того, как ребята вернулись домой, они рассказали о случившемся родителям, и те позвонили в полицию. Начаты поиски преступника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Госдуму собираются внести законопроект о поправках, ужесточающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Предлагается внести в Уголовный кодекс России изменения, подразумевающие принудительную химическую кастрацию педофилов.