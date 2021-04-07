Гибель ребенка при обстреле в Донбассе подтвердили в ОБСЕ

В Донбассе продолжаются боевые действия, гибнут взрослые и дети Фото: REUTERS

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) подтвердила гибель маленького ребенка при обстреле западных окраин Донецка.

«2 апреля в Донецкой области в неподконтрольной правительству Александровке погиб ребёнок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений. Пострадал мужчина из-за обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке», - говорится в ежедневном отчете миссии.

Отмечается, что со 2 по 5 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 1424 нарушения режима тишины. Это почти в три раза больше, чем за предыдущий отчетный период, когда сотрудники миссии зафиксировали 594 нарушения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские вооруженные силы сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Александровка, в результате погиб четырехлетний ребенок и пострадали двое взрослых.

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