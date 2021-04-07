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Общество7 апреля 2021 1:59

Центробанк готов поддержать идею пенсионного налогового вычета для россиян

В случае одобрения этой инициативы россияне смогут каждый год возвращать из взносов на НПО 52 тысячи рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Центробанк готов поддержать идею пенсионного налогового вычета для россиян

Центробанк готов поддержать идею пенсионного налогового вычета для россиян

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России готов поддержать идею увеличить налоговые льготы для граждан, которые самостоятельно откладывают деньги на старость, причем в ЦБ пообещали представить конкретные параметры для обсуждения.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО), которые за последний год уже несколько раз обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный налоговый вычет для тех, кто копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В частности, в докуемте говорится, что «эта инициатива концептуально может быть поддержана» регулятором, поскольку в ЦБ считают, что предоставление дополнительных налоговых льгот клиентам НПО «будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

Газета отмечает, что в случае одобрения этого предложения россияне смогут каждый год возвращать из взносов на НПО 52 тысячи рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете с расходов россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на фитнес.