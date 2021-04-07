Facebook заявила, что хакерский взлом не был причиной утечки данных 533 млн пользователей

В Facebook произошла крупная утечка личных данных пользователей Фото: REUTERS

Американская компания Facebook уверена, что причиной недавней утечки данных более 533 миллионов пользователей одноименной социальной сети стал не хакерский взлом ее систем. По версии специалистов соцсети, злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов.

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», - говорится в заявлении, опубликованном официальном сайте соцсети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля на одном из хакерских форумов в свободном доступе были опубликованы личные данные более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран мира, в том числе и из России. В частности, в интернет вместе конфиденциальной информацией других людей попал номер телефона основателя соцсети Марка Цукерберга.