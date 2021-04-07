Госдеп: США пока не приняли решения по поводу Олимпиады в Китае

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Новая вашингтонская администрация пока не приняла окончательного решения относительно своей позиции по поводу бойкота зимней Олимпиады – 2022 в Китае. Об этом официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил на своей странице в Twitter.

«Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР», - написал руководитель пресс-службы госдепа.

Ранее на брифинге во вторник, 6 апреля, Нед Прайс заявил, что Штаты хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. По его словам, «совместный бойкот» главного спортивного мероприятия года «будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.