В Словакии затруднились найти пользу от «Спутника V»

Партия вакцины «Спутник V» поступила в Словакию еще в начале марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Словакии пока не смогли принять решение о применении российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Специалисты Братиславского Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) затрудняются вынести заключение о соотношении эффективности препарата и возможных рисках от него, сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на заявление представителя института Магдалены Юркемиковой.

По ее словам, ГИКЛ 30 марта направил в Минздрав страны заключение, «в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины «Спутник V» из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах».

Юркемикова добавила, что на некоторые вопросы о качестве российской вакцины помогли ответить лабораторные исследования, но их недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы.

После этого заключения института словацкий Минздрав обратился за оценкой «Спутника V» в другое учреждение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за закупки разработанного Центром имени Гамалеи препарата теперь уже бывшим премьером Словакии Игорем Матовичем в республике разразился правительственный кризис. 1 апреля был утвержден новый состав кабинета министров страны.

Между тем, Матович неоднократно объяснял, что решение о закупке российского препарата без регистрации в ЕС было принято для спасения жизней. Он говорил, что «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от ковида умирают десятки сограждан».