В МВД рассказали о деталях возможных изменений в паспортах россиян

Россиянам не придется менять паспорта, если будет одобрен законопроект МВД Фото: Александр ГЛУЗ

В министерстве внутренних дел России рассказали, какие изменения МВД предлагает внести в паспорта россиян. В частности, будет дополнен текст памятки для владельца документа на последней странице: если законопроект ведомства будет принят, в нее внесут напоминание о том, что это основной документ гражданина Российской Федерации, которым все жители страны обязаны владеть с 14 лет.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», - цитирует РИА Новости ответ министерства на свой запрос.

Кроме того, как уточнили в МВД, у россиян появится возможность при желании внести в паспорт отметки о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания документа недействительным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что ведомство предложило продлить срок действия просроченного паспорта еще на 30 дней, чтобы у людей было время его поменять. По ныне существующему законодательству, документ становится недействительным, когда его владельцу исполняется 20 или 45 лет, а месяц дается именно на замену.

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