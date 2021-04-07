Замглавы МИД Сергей Рябков: Посол России в США, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Отвечая на вопросы журналистов, когда посол России в США Анатолий Антонов вернется из Москвы в Вашингтон, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

«Это не вопрос ближайших дней» - ответил замглавы российского МИД, отметив, что сроки возвращения посла будут зависеть «от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке».

По словам Сергея Рябкова, в Москве ожидают, что американская сторона все же сможет «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримет», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что глава российской дипломатической миссии в США 20 марта был отозван в Москву для консультаций по ряду вопросов, связанных с двусторонними отношениями, которые в последнее время усложнились из-за недавних заявлений Вашингтона.

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