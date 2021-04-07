В США считают, что КНДР готовится к запуску баллистической ракеты с подлодки

В Пхеньяне объяснили недавние запуски ракет Северной Кореей необходимостью предпринимать шаги для самообороны Фото: REUTERS

Северокорейские власти, скорее всего, готовятся к испытательному запуску баллистической ракеты с подводной лодки. К такому выводу пришли эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, изучив спутниковые снимки верфи Синпо, расположенной на восточном побережье КНДР.

По данным американских специалистов, сейчас там наблюдается «подозрительная активность, в частности – видно перемещение баржи с погружным стендом для испытания ракет.

При этом в сообщении вашингтонского Центра отмечается, что эти передвижения не говорят том, что пуск баллистической ракеты с подводной лодки будет обязательно проведен, поскольку транспортно-пускового контейнера со снарядом американцы не увидели, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта Сеул сообщил, что северные соседи запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже стало известно о запуске двух ракет. Предположительно, они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

Потом Пхеньян подтвердил, что северокорейские военные провели испытания двух новых тактических управляемых ракет. В КНДР эти запуски объяснили необходимостью предпринимать шаги для самообороны на фоне совместных военных учений Южной Кореи и США.