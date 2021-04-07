Последние новости на утро 7 апреля 2021: В МИД России рассказали о планах по возвращению Антонова в США

«КП» – о последних новостях на утро 7 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 7 апреля 2021 года. Отвечая на вопросы журналистов, когда посол России в США Анатолий Антонов вернется из Москвы в Вашингтон, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время. Он добавил, что сроки возвращения посла будут зависеть «от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке».

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) будут открывать огонь в Донбассе только в случае угрозы своим войскам или атаки на них.

Спецкор «КП» Александр Коц рассказал, что происходит в Донбассе по ту сторону фронта спустя семь лет после того, как Донецкая народная республика (ДНР) приняла Декларацию о суверенитете.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают» стремление Украины стать членом НАТО, однако решение о приеме страны должен принимать сам Альянс, а не США.

В американской компании Zoom Video Communications проверяют появившиеся в СМИ сообщения о приостановке продаж сервиса онлайн-конференций российским госучреждениям. Представитель пресс-службы компании сказал, что эти сведения, скорее всего, «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира. Возглавили его все те же известные лица – Джефф Безос, Илон Маск, Бернар Арно и Билл Гейтс (подробнее о лидерах мирового рейтинга богачей сайт kp.ru писал в прошлой статье). В нынешний список долларовых миллиардеров вошли 123 россиянина – год назад их было 102. В пандемию увеличилось не только число богачей, но и их состояние.

Известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев оценил перспективы третьей волны коронавируса в России. Эксперт считает, что сильного всплеска заболеваемости COVID-19 этой весной в нашей стране не будет.

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